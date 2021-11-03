Баку продолжает контакты по созданию формата «3+3» с участием России

Баку продолжает по дипломатическим каналам обсуждать с партнёрами создание механизма регионального сотрудничества «3+3». Такой формат предполагает участие Армении, Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Турции. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, передаёт ТАСС.

Этот формат определяет направления дальнейшего сотрудничества в регионе. На данный момент по этому поводу идут контакты по дипломатическим каналам. В целом Азербайджан поддерживает этот процесс, — сказал он на полях VIII Глобального бакинского форума «Мир после COVID-19».

Гаджиев добавил, что Азербайджан готов создать в рамках этого формата новую платформу регионального сотрудничества.

Ранее с инициативой создания шестистороннего формата сотрудничества по проблемам Карабаха, а также для решения экономических и транспортных вопросов в регионе выступили лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

Эту идею поддержал Иран. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона работает с коллегами из Армении и надеется на участие Грузии. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани отметил, что Тбилиси хотел бы быть представленным в этом переговорном процессе, несмотря на существующие разногласия с Россией. В МИД Армении заявили, что власти пока не приняли решения об участии в данном формате.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что во внешнеполитическом ведомстве ничего не знают о возможной встрече Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. При этом добавил, что проведение такой встречи в будущем не исключается. По данным армянских СМИ, она может состояться 9 ноября в Сочи. Предполагается, что Алиев и Пашинян подпишут ряд документов.