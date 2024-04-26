Баку призвал суд ООН признать необоснованными возражения Еревана Мустафаев: Баку призвал суд ООН отклонить возражения Еревана по Карабаху

Фото: ÂMASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Рахман Мустафаев

Азербайджан призвал Международный суд ООН отклонить все предварительные возражения Армении по иску Баку в связи с ситуацией в Карабахе, заявил представитель азербайджанской делегации Рахман Мустафаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, ни одно из них не является основанием для непризнания юрисдикции суда в данном разбирательстве.

Азербайджан просит суд отклонить все предварительные возражения Армении <...>, на том основании, что ни одно из них не является обоснованным возражением против юрисдикции суда или приемлемости иска Азербайджана, — заявил Мустафаев.

Международный суд ООН 15-19 апреля провел слушания по предварительным возражениям Азербайджана по иску Армении. Ереван обвинил Баку в нарушении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации из-за ситуации в Карабахе. На этой неделе, с 22 по 26 апреля, суду были представлены ответные возражения с армянской стороны.

В ходе слушаний глава армянской делегации Егише Киракосян заявлял, что обвинения Баку выходят за пределы юрисдикции Международного суда ООН. Он объяснил это тем, что вопрос касается первой карабахской войны, которая приходится на 1992-1994 годы, когда конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации еще не вступила в силу между сторонами.

Кроме того, пресс-секретарь армянского дипведомства Ани Бадалян сообщила, что Ереван рассматривает возможность встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Казахстане.