Баку призвал Ереван отказаться от «реваншистских намерений» и заключить мир Байрамов: у Баку и Еревана есть исторический шанс для достижения мира

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Джейхун Байрамов

После восстановления Азербайджаном территориальной целостности у Баку и Еревана появился исторический шанс для достижения мира в регионе, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на встрече с турецким и грузинским коллегами. Он призвал международное сообщество сподвигнуть Армению к миру, передает Sputnik Азербайджан.

Баку по-прежнему привержен восстановлению мира в регионе. Азербайджан надеется на то, что международные акторы поддержат прямые двусторонние переговоры честным и беспристрастным образом, — отметил Байрамов.

Глава ведомства призвал Ереван воздержаться от «реваншистских намерений».

Международное сообщество должно предпринять положительные шаги, чтобы отвлечь Армению от реваншистских идей, подтолкнуть к переговорам, — добавил Байрамов.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку в данное время ближе к установлению мира с Ереваном, чем когда-либо до этого. Глава государства подчеркнул, что Азербайджан готов продолжать переговоры о мире с Арменией, потому что настало время положить конец нестабильности в регионе.

В свою очередь помощник Алиева по внешней политике Хикмет Гаджиев заявил, что мир между Баку и Ереваном должен заключаться в самом регионе, а не в Париже или Брюсселе. По его словам, обеим странам нужно объединить усилия и продвигаться вперед по мирному вопросу.