Баку призвал Ереван не прикрывать военные провокации миссией ЕС

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

МИД Азербайджана призвал Армению не злоупотреблять присутствием миссии Евросоюза на территории страны и не прикрывать ей свои военные провокации. В ведомстве выразили обеспокоенность тем, что Ереван может оправдать отказ от выполнения ранее принятых на себя обязательств наличием в регионе западных наблюдателей.

Армения должна прекратить злоупотреблять присутствием гражданской наблюдательной миссии Евросоюза с целью нагнетания напряженности в регионе и прикрытия своих военных провокаций. Важно, чтобы существование указанной миссии в Армении не стало для нее оправданием для отказа выполнять свои обязательства, — говорится в заявлении.

Ночью 20 марта азербайджанские пограничники подверглись обстрелу со стороны подразделений ВС Армении в Зангиланском районе. По данным Госпогранслужбы Азербайджана, в результате ранение получил один азербайджанский военнослужащий, его госпитализировали и прооперировали — его жизни ничего не угрожает. В Баку осудили провокации Еревана и потребовали, чтобы он отказался от своей агрессивной риторики и не предпринимал шаги, усиливающие напряженность в регионе.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что политическое и военное руководство Армении несет полную ответственность за провокации против мер по миростроительству, которые осуществляются Азербайджаном в Карабахе.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян на встрече с российским коллегой Сергеем Ларовым обвинил Баку в нарушении пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении. По его словам, азербайджанская сторона блокирует Лачинский коридор, удерживает армянских военнопленных и нарушает режим прекращения огня.