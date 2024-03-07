Баку предложил Еревану путь к миру Байрамов: для мира Ереван должен отказаться от территориальных претензий

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Джейхун Байрамов

Армении придется отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, чтобы на Южном Кавказе установился мир, заявил на встрече с заместителем министра иностранных дел Турции Ясином Серимом глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. Он также подчеркнул недопустимость посягательств на суверенитет Баку.

Джейхун Байрамов проинформировал турецкую сторону о недавних шагах в направлении мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией. Министр подчеркнул важность отказа Армении от посягательств на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана для установления мира и стабильности в регионе, — указано в сообщении ведомства.

Ранее Байрамов сообщил, что Баку рассчитывает на подписание мирного договора с Ереваном на основе признания территориальной целостности друг друга не на словах, а на деле. Он объяснил, что мирное соглашение должно быть постоянным, чтобы в будущем не возникало дополнительных вопросов.

Глава МИД Азербайджана также указал, что Армении следует избегать подстрекательских действий, чтобы не тормозить нормализацию отношений между странами. Министр иностранных дел подчеркнул, что Ереван не должен подрывать мирный процесс в регионе.