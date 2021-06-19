Баку потребует у Еревана почти $900 тысяч за деревья

https://static.news.ru/photo/ddd25836-d26a-11eb-8463-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджанская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Армении из-за незаконной вырубки деревьев. Официальный Баку потребует у Еревана почти $900 тысяч в качестве компенсации, сообщает Sputnik Азербайджан.

Отмечается, что армия Армении по указанию своего военно-политического руководства незаконно вырубила 1818 редких видов деревьев. Тем самым был нанесён материальный ущерб на сумму 1,511 миллиона манатов. Армянские военные нарушили не только основные нормы и принципы международного права, но и требования Европейской конвенции от 1979 года о защите окружающей среды и дикой природы.

Военные Армении совершили экологический террор путём преднамеренного уничтожения на оккупированных территориях лесов с ценными и многолетними деревьями, считавшимися природными ценностями нашей страны, — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск трёх армянских бизнесменов, среди которых глава Союза армян России Ара Абрамян. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Кроме него также разыскиваются глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и владелец Royalsys Engineering Давид Галустян.