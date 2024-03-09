Баку потребовал от Еревана вернуть четыре села Азербайджан потребовал от Армении вернуть эксклавы и неэксклавные территории

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Шахин Мустафаев

Азербайджан требует от Армении возвращения эксклавов и неэксклавных населенных пунктов, которые, как считает Баку, были оккупированы Ереваном, заявил вице-премьер республики Шахин Мустафаев. По его словам, которые приводит «Sputnik Азербайджан», речь идеи о селах Юхары Аскипара (армянский Верин Воскепар), Кярки (Тигранашен), Софулу и Бархударлы.

В рамках процесса делимитации будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлы и Кярки) Азербайджана, оккупированных Арменией, — говорится в сообщении.

Офис Мустафаева назвал недостоверной информацию армянских СМИ о том, что Азербайджан оккупировал 31 село. Там добавили, что комиссии по делимитации государственной границы провели уже семь встреч.

Глава армянского МИД Арарат Мирзоян ранее заявил, что Ереван стремится к подписанию мирного соглашения с Баку. При этом, по его словам, по ряду ключевых вопросов у сторон имеются разногласия. Он отметил, что Армения желает внести Алма-Атинскую декларацию от 1991 года, на основе которой Ереван и Баку взаимно признают территориальную целостность друг друга, в проект соглашения о мире. Дипломат добавил, что Турция не может выступать в качестве посредника в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поскольку позиции Анкары и Баку совпадают в данном вопросе.