В Баку заявили, что подход Борреля к ситуации в регионе вызывает сожаление МИД Азербайджана: подход Борреля к ситуации на Южном Кавказе вызывает сожаление

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Жозеп Боррель

Подход главы европейской дипломатии Жозепа Борреля к ситуации на Южном Кавказе вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. Он также подчеркнул, что Баку верен своим международным обязательствам, но при этом будет пресекать попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Азербайджан высоко ценит поддержку, оказываемую ЕС установлению мира и стабильности в регионе и переговорам по мирному процессу с Арменией. Тем не менее вызывает сожаление, что верховный представитель ЕС по внешним связям и политике безопасности Жозеп Боррель в своем заявлении от 26 июля представил ситуацию в регионе на основе лживой пропаганды и политических манипуляций, распространяемых армянской стороной, — сказал представитель МИД.

По словам Гаджизаде, в корне неверно закрывать глаза на неполный вывод с территорий Азербайджана после второй карабахской войны 2020 года армянских вооруженных сил Армении, на доставку на территорию Азербайджана мин и боеприпасов, а также на вывоз природных богатств Азербайджана.

Он добавил, что, несмотря на вооруженное нападение в середине июня на пункт пропуска «Лачин», попытки контрабанды, а также на провокацию 26 июля, когда армяне отправили конвой с «гуманитарным грузом», азербайджанская сторона продолжила сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста и организовала проезд армянских жителей, которым необходима медпомощь.

Что касается доставки более крупных грузов на территорию Азербайджана, то с учетом угроз со стороны Армении в Баку предложили использовать дорогу Агдам-Ханкенди и другие альтернативные маршруты, отмечается в заявлении.

Ранее Боррель заявил, что ЕС обеспокоен «серьезной гуманитарной ситуацией», затрагивающей население в Карабахе. Он призвал власти Азербайджана гарантировать безопасность и свободу передвижения по Лачинскому коридору и не допустить дальнейшей эскалации кризиса.

Ранее в МИД России заявили, что со стороны ЕС и США нет проявлений и результата их посредничества в армяно-азербайджанском урегулировании. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, действия Брюсселя и Вашингтона приводят к дестабилизации ситуации на Южном Кавказе.