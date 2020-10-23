Баку: почти 300 мирных жителей получили ранения в ходе конфликта в Карабахе

https://static.news.ru/photo/ef0c6ba8-150c-11eb-8b2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu/facebook.com

Число мирных жителей, раненых с начала эскалации ситуации вокруг Нагорного Карабаха, достигло 298 человек. Об этом сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

Ведомство опубликовало обновлённую статистику на 23 октября. Помимо раненых, 63 гражданских лица погибло. Кроме того, нанесён ущерб 2156 частным домам, 90 многоэтажным жилым зданиям и 398 гражданским объектам.

Ранее NEWS.ru приводил сообщение Минобороны Азербайджана о продолжении боевых действий в зоне конфликта в Карабахе. В результате проведённых операций азербайджанские вооружённые силы нанесли серьёзные удары по ВС Армении на Физулинском, Джебраильском и Губадлинском направлениях фронта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.