Баку передал Еревану восьмерых армянских военнослужащих, сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана. Часть из них — военнослужащие, задержанные 16 ноября 2021 года в Кельбаджарском районе, передаёт «Интерфакс-Азербайджан».

Азербайджанская сторона 7 февраля передала Армении восьмерых военнослужащих армянского происхождения, — говорится в заявлении госкомиссии.

Отмечается, что взамен Ереван должен передать Баку информацию об азербайджанских военнослужащих и гражданских лицах, убитых в ходе первой армяно-азербайджанской войны.

Ранее Азербайджан передал Армении при посредничестве Венгрии пятерых армянских военнослужащих, которые были задержаны во время боестолкновений на границе двух стран 16 ноября.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.