Баку ответил Еревану на последние предложения по мирному договору Байрамов: Баку отправил Еревану ответ на предложения по мирному договору

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Джейхун Байрамов

Баку направил Еревану ответ на последние предложения по заключению мирного договора, сообщил телеканалу AzTV министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Он подчеркнул, что в последнее время в Азербайджане получают позитивные сигналы из Армении, но также ждут реальных действий от армянской стороны по мирному процессу. Министр не исключил возможное проведение встреч сторон в 2024 году.

Пакет предложений, над которым мы ранее работали в течение месяца, передан Армении, — заявил глава МИД.

Ранее помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев заявил, что Баку выступает за необходимость проведения прямых переговоров с Ереваном по вопросам нормализации отношений и мирного договора. При этом он отметил, что республика не отказывается от посреднических усилий других сторон.

До этого армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «нулевой точкой» в улучшении отношений Еревана и Баку стал обмен задержанными военнослужащими между странами, произошедший 13 декабря. По словам Пашиняна, от этой точки Ереван будет прикладывать усилия для улучшения дипломатических отношений с Баку и заключения мирного соглашения между двумя странами.