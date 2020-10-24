Баку ожидает «смысла» в переговорах по Карабаху в Женеве

https://static.news.ru/photo/4f849502-176d-11eb-8b7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.president.az

Баку не против встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Женеве, но ожидает «смысла» в переговорах. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с обращением к нации.

Я не против, пусть встречаются. Столько бессмысленных встреч уже проведено за эти 28 лет, так что одной больше, одной меньше разницы нет. Но я не хочу сказать, что эта встреча тоже бессмысленна. Мы хотим, чтобы она имела смысл, но эти переговоры должны ускорить решение конфликта, — цитирует Алиева «Интерфакс».

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о проведении 29 октября в Женеве встречи, на которой состоится обсуждение согласования и выполнения всех мер, необходимых для мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

Ранее Ильхам Алиев напоминал, что Азербайджан ставил вопрос о санкциях против Армении, но Минская группа ОБСЕ не может и не хочет оказать давление на Ереван. Он считает, что вся деятельность Минской группы направлена на спасение Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД Азербайджана возложили ответственность за срыв перемирия в Нагорном Карабахе 26 октября на Армению.