Баку раскритиковал заявление Еревана о судьбе без вести пропавших военных

Баку расценил слова пресс-секретаря МИД Армении Ваана Унаняна о гражданах Азербайджана, пропавших без вести в ходе первой армяно-азербайджанской войны, как пример крайнего неуважения к гуманитарному праву и принципу гуманизма, говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства республики. МИД Азербайджана призвал международное сообщество оказать давление на Ереван, чтобы он взял на себя ответственность по данному вопросу. Ранее Унанян сказал, что армянская сторона не брала на себя каких-либо односторонних обязательств по выяснению судьбы пропавших вез вести граждан Азербайджана.

На основании информации, предоставленной Арменией, может быть выяснена судьба граждан Азербайджана, пропавших без вести около 30 лет назад, — говорится в сообщении.

В МИД отметили, что согласно Женевской конвенции от 1949 года, Армения обязана предоставить Азербайджану информацию о захоронениях убитых азербайджанских граждан.

В ведомстве также подчеркнули, что во время встречи 4 февраля между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, французским лидером Эммануэлем Макроном и главой Евросовета Шарлем Мишелем было уделено особое внимание гуманитарным вопросам.

Ранее стало известно, что Баку передал Еревану восьмерых армянских военнослужащих. Часть из них — солдаты, задержанные 16 ноября 2021 года в Кельбаджарском районе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.