Баку отверг обвинения Еревана в использовании пленных в политических целях

https://static.news.ru/photo/b1275afc-52a9-11eb-b150-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Заявление МИД Армении о том, что Азербайджан использует военнопленных как заложников для продвижения своих политических интересов, не соответствует действительности. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство назвало обвинения необоснованными.

МИД Азербайджана считает совершенно необоснованным заявление Министерства иностранных дел Армении от 9 января 2021 года и отвергает содержащиеся в нём претензии, — сказано в комментарии азербайджанского ведомства.

В комментарии речь идёт о задержании группы террористов из 62 человек, которая была «целенаправленно размещена Арменией на освобождённых от оккупации азербайджанских территориях». В МИД Азербайджана пояснили, что все задержанные были призваны в армию Армении из Ширакской области и «введены на территорию Азербайджана с целью совершения диверсий и терактов против военных и гражданского населения страны».

При этом, подчёркивается в комментарии, следствие выяснило, что члены группировки были направлены на азербайджанскую территорию 26 ноября 2020 года, то есть после прекращения огня. В МИД Азербайджана при этом утверждают, что в результате совершённых ими терактов есть погибшие и раненые среди азербайджанских военных и мирных жителей. Члены данной диверсионной группы, согласно международному гуманитарному праву, не считаются военнопленными и несут ответственность в соответствии с уголовным законодательством Азербайджана, сказано в комментарии.

Баку призвал Ереван «выполнять свои обязательства, установленные трёхсторонним заявлением, соблюдать прекращение огня и положить конец провокационной военной деятельности против Азербайджана».

9 января руководитель Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян и глава Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиев обсудили обмен пленными и поиски пропавших без вести в результате конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча состоялась на нейтральной территории в приграничной зоне, недалеко от общины Ерасх, сообщал NEWS.ru.