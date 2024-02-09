Баку отреагировал на выступление главы МИД Армении в Гааге Баку осудил главу МИД Армении Мирзояна за выступление на церемонии в Гааге

Баку выразил протест Еревану в связи с заявлением министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, озвученным на церемонии присоединения Армении к Римскому статуту Международного уголовного суда в Гааге, следует из заявления МИД республики. Азербайджанское внешнеполитическое ведомство обвинило Ереван в разжигании ненависти и непризнании территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Баку отверг и осудил заявление Мирзояна, отметив, что оно было нацелено против Азербайджана. По оценкам азербайджанской стороны, Армения присоединилась к Римскому статуту, чтобы использовать его «для своих необоснованных претензий, злонамеренных действий, пропаганды ненависти, дезинформации и неверного толкования международного права».

Продолжение претензий Армении к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, в том числе разжигание и пропаганда расовой ненависти в отношении азербайджанцев, является не только нарушением норм и принципов международного права, но и противоречит обязательствам, взятым на себя этой страной на основании промежуточного решения Международного Суда от 7 декабря 2021 года по делу Азербайджан против Армении, — говорится в сообщении.

Арарат Мирзоян, выступая на церемонии вступления республики в Международный уголовный суд, обвинил Азербайджан в затягивании мирного процесса и разжигании конфликта в регионе. Дипломат также заявил об агрессии Баку против Армении и оккупации ее территорий.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Армения имеет суверенное право присоединиться к Международному уголовному суду. По его словам, для России первостепенно, чтобы подобные шаги не отражались на взаимодействии стран.