Баку: открывшие огонь с территории Армении части сами станут целями

https://static.news.ru/photo/2058ff64-1c83-11eb-9aae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Азербайджан будет рассматривать дислоцированные на территории Армении подразделения в качестве легитимных военных целей, если они откроют огонь по азербайджанским военным. Об этом заявили в Минобороны республики.

Каких-либо военных целей в Армении у азербайджанской армии нет, но подразделения противника, открывшие огонь с территории этой страны по Азербайджану, становятся легитимными военными целями, — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анара Эйвазова.

Он добавил, что за прошедшие сутки ВС Азербайджана уничтожили большое число военной техники противника. Среди них он упомянул четыре установки «Град», одну БМП, восемь гаубиц, две вышки связи, две артиллерийские батареи и семь автомобилей.

Ранее Госпогранслужба и Министерство обороны Азербайджана уже сделали совместное заявление, в котором говорится, что армия страны имеет право наносить удары по военным объектам противника вне зависимости от их местонахождения, если они угрожают территориальной целостности республики.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.