Баку опроверг сообщения об обстреле позиций армянских военных

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения армянских силовиков об обстреле позиции Вооруженных сил Армении на Зодском направлении. В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности.

Распространенная Министерством обороны Армении информация о якобы имевшем место 20 сентября примерно в 22:50 обстреле подразделениями азербайджанской армии позиций Вооруженных сил Армении в Зодском направлении, не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию, — говорится в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее в ведомстве опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти сообщения министерство назвало ложными.

Также там заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.

Кроме того, Минобороны Азербайджана заявило, что информация об обстреле азербайджанскими военными автомобилей скорой помощи в Карабахе, распространяемая в армянском сегменте социальных сетей, является ложной. Там подчеркнули, что подобные сообщения появляются с целью формирования неправильного мнения в международном сообществе.