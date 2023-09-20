Баку опроверг сообщения об обстреле колонны российских миротворцев МО Азербайджана: сообщения об обстреле колонны миротворцев из РФ являются ложью

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию, появившуюся в армянском сегменте соцсетей, относительно обстрела азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти данные в оборонном ведомстве назвали ложными.

Распространенная в некоторых социальных сетях Армении информация об обстреле нашими вооруженными силами колонны российского миротворческого контингента, эвакуирующей жителей армянского происхождения, является полностью ложной и носит характер дезинформации. Мы категорически отвергаем подобные необоснованные утверждения, — говорится в сообщении.

Российские миротворцы в течение 19 сентября эвакуировали из региона более 1800 мирных жителей Карабаха. Все люди обеспечены местами для проживания и горячим питанием.

Также в Минобороны заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Позднее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев объяснил, что целью антитеррористической операции в Карабахе является нейтрализация военной инфраструктуры ВС Армении. В Армении заявили, что ее вооруженные силы не дислоцируются на территории Карабаха.