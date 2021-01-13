Баку опроверг сообщения о нарушении прекращения огня в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/86c8723a-55ad-11eb-ba2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azerbaijan MOD/twitter.com

Азербайджанские вооружённые силы не нарушали режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава пресс-службы Минобороны республики Вагиф Даргяхлы.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что режим прекращения огня был нарушен азербайджанской стороной, в результате чего был ранен армянский военнослужащий. Даргяхлы подчеркнул, что Азербайджан со своей стороны соблюдает договорённость.

Азербайджанская армия строго придерживается достигнутого 10 ноября 2020 года трёхстороннего заявления о прекращении огня в Карабахе. Никакого нарушения прекращения огня со стороны азербайджанской армии не было, — приводит слова Даргяхлы РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин проинформировал своего турецкого коллегу Реджепа Эрдогана об основных итогах трёхсторонней встречи с участием главы Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, посвящённой ситуации в Нагорном Карабахе. Разговор Путина и Эрдогана состоялся по телефону, сообщила пресс-служба Кремля.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.