Баку опроверг информацию об улучшении армянских позиций в Карабахе

https://static.news.ru/photo/82719852-1d17-11eb-b0cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/pg/ArmeniaMOD

Информация о том, что Вооружённые силы Армении улучшили позиции на отдельных участках зоны конфликта в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности. С таким заявлением выступила пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

Распространённая сегодня Министерством обороны Армении информация об улучшении армянских позиций на некоторых участках в ходе ожесточённых боёв на различных направлениях фронта и об «уничтожении» группы азербайджанских военных является полностью ложной, — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого, Баку опроверг данные о сбитом армянскими ВС азербайджанском истребителе. Ведомство подчёркивает, что если бы Армения сообщала правдивую информацию, на авиабазах ВВС Азербайджана уже не осталось бы ни одного самолёта.

Ранее NEWS.ru приводил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он сообщил, что вооружённые силы страны взяли под контроль восемь сёл в трёх районах вокруг Нагорного Карабаха.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.