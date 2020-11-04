Баку опроверг информацию об обстреле населённых пунктов в Карабахе

https://static.news.ru/photo/d66d355a-1f34-11eb-9f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi/facebook.com

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало слухи о том, что вооружённые силы страны подвергают обстрелу населённые пункты в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Ведомство подчеркнуло, что эта информация не является правдивой.

Сообщение армянской стороны о якобы возобновлении обстрелов Ходжавенда и Шуши со стороны азербайджанской армии абсолютно не соответствует действительности. В очередной раз заявляем, что азербайджанская армия не ведёт обстрел населённых пунктов и гражданской инфраструктуры, — говорится в заявлении.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населённых пунктов у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе в ночь на 5 ноября. Отмечалось, что боевые операции с различной интенсивностью велись на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.