Баку обвинили в попытке помешать диалогу по Лачинскому коридору в ПАСЕ Зампред Нацсобрания Армении Рубинян: Баку пытался помешать диалогу по Лачинскому коридору в ПАСЕ

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян заявил, что Баку пытался помешать диалогу по Лачинскому коридору в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает Sputnik Армения. По его словам, азербайджанская делегация выступила против включения вопроса в повестку сессии, но во время голосования подавляющее большинство парламентариев поддержало его обсуждение.

Вопрос был вынесен на голосование, и подавляющее большинство выступило за его обсуждение. Естественно, мы работаем, чтобы не только армянские депутаты, но и представители других делегаций поднимали вопрос о незаконном блокировании Лачинского коридора со стороны Азербайджана и призвали Баку немедленно деблокировать его, — сказал Рубинян.

18 января Европарламент принял резолюцию «Реализация общей внешней политики и политики безопасности: годовой отчет 2022 года», одним из пунктов которой стало осуждение блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Европарламент потребовал, чтобы власти Азербайджана немедленно восстановили свободное передвижение по этому маршруту.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти Армении распространяют ложные сведения о блокировке Баку Лачинcкого коридора. Он назвал подобные заявления очередным антиазербайджанским шоу и подчеркнул, что считать происходящее на Лачинской дороге блокадой бессовестно. По его словам, за последнее время по коридору проехало около 400 грузовых машин российских миротворцев, которые перевозят гуманитарную помощь.