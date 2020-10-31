Баку обвинил Ереван в нарушении режима прекращения огня на госгранице

https://static.news.ru/photo/494e1c7a-1c0a-11eb-9c38-fa163e074e61_660.jpg Фото: ՀՀ պաշտպանության նախարարություն / MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Минобороны Азербайджана заявило, что Вооружённые силы Армении в ночь на 1 ноября обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии на границе между двумя странами, нарушив тем самым режим перемирия между Баку и Ереваном.

Армянские вооружённые силы подвергли обстрелу из артиллерии, миномётов и стрелкового оружия позиции подразделений азербайджанской Армии на армяно-азербайджанской государственной границе, — сообщили пресс-служба военного ведомства.

В министерстве подчеркнули, что обстрелы азербайджанских сил в Товузском, Кедабекском и Губадлинском районах велись противником с территории Бердского, Чамбаракского и Горисского районов Армении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Азербайджане был убит 91 мирный житель с начала эскалации вооружённого противостояния в районе Нагорного Карабаха.

В Женеве поздно вечером 30 октября завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Зограба Мнацаканяна. Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе продолжалась шесть часов. Большинство источников пока не дают деталей достигнутых договорённостей, однако известно, что Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты, писал NEWS.ru ранее.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.