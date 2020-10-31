Баку обвинил ВС Армении в доставке фосфорных снарядов в Карабах

https://static.news.ru/photo/99029168-1b5d-11eb-9cf4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ArmanTatoyan/facebook.com

Военнослужащие Армении доставляют в зону конфликта в Нагорном Карабахе фосфорные боеприпасы, заявили в Минобороны Азербайджана.

Имеются разведданные о доставке большого количества фосфорного груза подразделениям, дислоцированным на участке обороны 3-го мотострелкового полка 37-й стрелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Вооружённых сил Армении в оккупированном Ходжавендском направлении, — сообщило азербайджанское оборонное ведомство.

Отмечается, что ВС Армении могут как применить эти боеприпасы против Вооружённых сил Азербайджана, так и использовать их для дезинформации о якобы применении запрещённых видов вооружения азербайджанской стороной.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления Еревана о применении азербайджанскими ВС в карабахском конфликте фосфорных боеприпасов.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.