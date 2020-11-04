Баку обвинил Ереван в обстреле территории Нагорного Карабаха

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Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населённых пунктов у зоны боевых действий в Нагорном Карабахе в ночь на 5 ноября.

Подразделения вооружённых сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и миномётов позиции подразделений Азербайджанской армии и населённые пункты на различных направлениях фронта, — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Отмечается, что боевые операции с различной интенсивностью велись на Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта.

Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить, — подчеркнули в Минобороны.

Там добавили, что в настоящее время войска Азербайджана «контролируют оперативную обстановку».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сапёры обнаружили в прифронтовых азербайджанских сёлах снаряды армянских ВС с белым фосфором, а также запрещённые резолюциями ООН кассетные боеприпасы. Об этом рассказал исполнительный директор Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Газанфар Ахмедов. По его словам, найдены артиллерийские снаряды Д-4 с содержанием белого фосфора, которые «были применены против мирного населения Азербайджана».