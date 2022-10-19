Баку обратился в ЕСПЧ после обнаружения захоронения азербайджанцев Зампред Верховного суда Азербайджана Аскеров: Баку обратился в ЕСПЧ после обнаружения захоронения азербайджанцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Азербайджана обратились в Европейский суд по правам человека после того, как было обнаружено массовое захоронение азербайджанцев в селе Эдилли Ходжавендского района, заявил зампред Верховного суда республики Чингиз Аскеров. В разговоре с Report он отметил, что госструктуры Азербайджана проинформированы об этом.

Азербайджан обратился в Европейский суд по правам человека в связи с провокациями, совершенными Арменией в сентябре на границе, и обнаружением массового захоронения азербайджанцев в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района, — заявил Аскеров.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что мирный договор страны с Арменией может быть подписан до конца текущего года, если Армения продемонстрирует политическую решительность. Он также отметил, что Еревану необходимо выполнить свои обязательства по разблокированию коммуникаций в регионе, проведению делимитации армяно-азербайджанской границы и решению гуманитарных проблем.

Кроме того, он обратил внимание, что вопреки трехстороннему заявлению армянские вооруженные формирования все еще продолжают находиться на территории Азербайджана. Также Баку ожидает от Еревана прояснения судьбы порядка 3900 азербайджанских военных, пропавших без вести во время первой войны в Карабахе. Он отметил, что Армения отказывается предоставить Азербайджану информацию о местонахождении массовых захоронений.