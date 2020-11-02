Баку назвал условие прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/5b0b48ee-1cf9-11eb-84dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/military_az

Азербайджан готов прекратить боевые действия в случае, если ВС Армении остановят обстрелы пунктов в Нагорном Карабахе, а также выполнят обязательства по выводу войск из региона. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в ходе приёма, который транслировался в эфире телеканала АЗТВ.

По его словам, Ереван должен пойти ещё на один шаг для прекращения конфликта. Армянской стороне необходимо признать принципы урегулирования конфликта, которые были определены сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

На приёме присутствовал генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, а также председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент ТПП Киргизии Марат Шаршекеев.

Ранее, как писал NEWS.ru, МИД РФ прокомментировал инициативу США направить в зону конфликта в Карабахе скандинавских миротворцев. Замглавы МИД Андрей Руденко подчеркнул, что вопрос размещения миротворческих сил должен решаться в консультациях с участниками конфликта.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.