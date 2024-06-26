Баку назвал «реваншистскими фантазиями» заявление Григоряна о Карабахе Гаджиев призвал Ереван отказаться от мыслей о реванше после заявлений о Карабахе

Азербайджан призывает Армению отказаться от реваншистских настроений по поводу Карабаха, заявил помощник главы республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев, комментируя обвинения секретаря армянского Совбеза Армена Григоряна в адрес России в сдаче Карабаха Баку. По его словам, это заявление является попыткой прикрыть поражение предыдущего и нынешнего военно-политического руководства Армении, передает издание Minval.

Такие заявления отражают сохранение реваншистских фантазий в мышлении военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам, находящимся в военно-политическом руководстве Армении, полностью отказаться от реваншистских и ревизионистских мечтаний и прекратить политику милитаризации, чтобы избежать повторения исторических ошибок, — сказал Гаджиев.

Он подчеркнул, что ВС Азербайджана одержали безоговорочную победу в ходе войны 2020 года, вынудив армянское руководство подписать акт о капитуляции. Он также напомнил, что Ереван сам был вынужден признать, что в армянских войсках оказалось свыше 10 тысяч дезертиров.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия виновна в сдаче Карабаха Азербайджану. По его словам, боевые действия с соседней республикой велись, когда Ереван полностью зависел от Москвы.

Позже представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подобными словами Григорян предал весь армянский народ. По ее мнению, высказывания армянского чиновника являются циничными и уничижающими.