Баку направил Москве ходатайство по делу журналиста Пегова

https://static.news.ru/photo/67a9342c-2b49-11eb-bf70-fa163e074e61_660.jpg Семён Пегов Фото: war_gonzo/instagram.com

Генпрокуратура Азербайджана направила в российское надзорное ведомство ходатайство об оказании правовой помощи по уголовному делу, возбуждённому в отношении журналиста Семёна Пегова.

В прокуратуре пояснили, что Пегов и директор центра ближневосточных и среднеазиатских исследований Семён Багдасаров на передаче SolovyovLive спрогнозировали нападения армянских военнослужащих на солдат Азербайджана в Карабахе. Якобы Ереван не желает мириться с поражением, поэтому ведётся подготовка к различным боевым действиям и партизанской войне.

В Баку сочли такие заявления провокационными и усмотрели в них открытые призывы к терроризму, подрыву территориальной целостности Азербайджана, а также разжигание национальной розни с использованием СМИ. В связи с этим прокуратура попросила российскую сторону провести необходимые следственные действия в отношении Пегова и других лиц.

Ранее NEWS.ru писал, что военного журналиста и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова обвиняют в Азербайджане в незаконном пересечении границы и антигосударственных призывах. По данным следствия, он без документов, установленных на международном уровне, через территорию Армении проник в Ханкенди и другие оккупированные населённые пункты. При этом «вступил в преступную связь» с лицами, находящимися в Армении и на оккупированных территориях Азербайджана.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Российские миротворцы следят за соблюдением режима прекращения огня в регионе.