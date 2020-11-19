Баку начал работу по восстановлению территорий Карабаха

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Азербайджан начал работу по восстановлению пострадавших территорий Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль в Баку по итогам договорённости о прекращении огня в регионе. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые следят за режимом прекращения огня.