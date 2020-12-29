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Баку начал поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу

10:49, 31 декабря 2020
Фото: tap-ag.com

Минэнерго Азербайджана сообщило о начале коммерческих поставок газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (ТАР).

Как отметили в ведомстве, поступления азербайджанского газа на европейский рынок «открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны». Также с началом поставок была достигнута стратегическая цель «Южного газового коридора», передаёт ТАСС.

Трансадриатический газопровод был открыт после почти четырёх с половиной лет с начала строительства. Протяженность трубопровода составляет 878 км, из которых 550 км будут проложены по территории Греции, 215 км — Албании, 105 км — по дну Адриатического моря и восемь километров — Италии.

Трубопровод, построенный для транспортировки азербайджанского газа в Европу, относится к проекту «Южный газовый коридор». Его первоначальная мощность составит 10 млрд кубометров газа в год с возможностью её удвоения.

Ранее президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Белград министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова заявил, что его страна выбирает российский газ, так как другие поставщики не желают снижать цены, писал NEWS.ru.

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