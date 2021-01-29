Баку начал формирование госструктур в Карабахе

https://static.news.ru/photo/5f8ee7e2-62cf-11eb-958d-fa163e074e61_660.jpg Дом правительства Азербайджана (Баку) Фото: Diego Delso/wikimedia.org

Азербайджан начал создание местных исполнительных и других государственных органов власти на территориях в Нагорном Карабахе, перешедших под его контроль.

Согласно распоряжению главы правительства республики Али Асадова, до 1 марта в министерства экономики и финансов должны быть направлены предложения, касающиеся необходимых для этого средств, передаёт ТАСС.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября российский лидер Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. Согласно ему, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима перемирия были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась встреча, в ходе которой Путин, Алиев и Пашинян обсудили реализацию мирного соглашения по Карабаху. Стороны договорились создать новый переговорный формат, в рамках которого состоится встреча вице-премьеров.

Ранее NEWS.ru писал, что в середине января азербайджанский президент объявил о начале «большого возвращения» в Нагорный Карабах и начале восстановления региона. Такое заявление политик сделал в ходе торжественной закладки фундамента международного аэропорта в Физулинском районе Карабаха.