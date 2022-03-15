Баку и Ереван приближаются к договорённостям на фоне мирового кризиса

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил о готовности Еревана начать переговоры с Баку о подписании мирного соглашения. На взгляд армянского министра, они должны проходить без предварительных условий. Накануне официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева рассказала о пяти базовых принципах нормализации отношений между двумя странами, которые были переданы Еревану. По её словам, стороны могут заключить соглашение путём проведения интенсивных переговоров. Заявления внешнеполитических ведомств двух стран дали основания наблюдателям сделать вывод о том, что процесс мирного урегулирования в регионе получил хорошие шансы на развитие.

Азербайджан предлагает поторопиться с соглашением

После достижения трёхсторонних договорённостей между лидерами России, Азербайджана и Армении в ноябре 2020 года, а также последующих встреч в Москве, Сочи и Брюсселе вопрос о необходимости перехода к новым этапам урегулирования не раз поднимался в Баку. Ещё в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев выражал готовность подписать мирное соглашение, которое будет способствовать урегулированию между двумя соседними странами. Такое соглашение, как подчёркивали в Баку, может закрыть трудные страницы многолетнего карабахского конфликта, выведет Азербайджан и Армению к долгожданной нормализации, приведёт к экономическому возрождению Южного Кавказа.

Накануне МИД Азербайджана опубликовал предложения Баку по восстановлению отношений, состоящие из пяти пунктов. Помимо положений, базирующихся на нормах международного права — о необходимости соблюдения территориальной целостности, нерушимости международных границ и воздержании от угроз, — азербайджанская сторона настаивает на запуске процесса делимитации и демаркации границы между странами и открытии транспортных коммуникаций. В первую очередь, речь идёт о полном запуске Зангезурского коридора, фундамент которого был заложен в ноябре текущего года Алиевым совместно с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений. Также открытие транспорта и коммуникаций, установление соответствующих коммуникаций и сотрудничество в других областях, представляющих взаимный интерес, — говорится в заявлении.

Баку предложил Еревану отреагировать на предложения. Ответ, как полагает азербайджанское дипломатическое ведомство, должен показать расположенность армянской стороны к диалогу.

Если Армения также серьёзно относится к этому вопросу, то она должна представить свои конкретные предложения и тем самым продемонстрировать готовность начать предметные и ориентированные на результат переговоры, — отметили в ведомстве.

Главное условие заключения мирного договора между сторонами — признание территориальной целостности Азербайджана армянской стороной, отметил в беседе с NEWS.ru главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Мы видим неконструктивность премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Мирный договор, в первую очередь, нужен самой Армении. Я надеюсь, что реализм всё-таки будет главным фактором, который заставит нынешний Ереван подписать документ. Но его главное условие — признание территориальной целостности Азербайджана, — сказал Коротченко.

По его мнению, подписание соглашения поможет решить множество проблем: в регионе начнётся развитие, экономическое взаимодействие, наступит эра стабильности и предсказуемости.

В этом все заинтересованы, включая Россию. Но для Армении это безальтернативная ситуация, иначе она останется на пороге всех важнейших решений и её ждёт не очень благополучная судьба. Будем надеяться, что ситуация в мире будет подталкивать Пашиняна на более реалистичный подход и решение, — заключил Коротченко.

С российским экспертом согласен азербайджанский политолог Ильгар Велизаде, по мнению которого стороны находятся на начальном этапе подготовки к этому многосложному процессу, требующему проведение целого ряда встреч и консультаций.

Встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном kremlin.ru

Эксперт отметил, что армянская сторона пытается «увильнуть от ответственности и растянуть процесс». Ереван по-прежнему видит Минскую группу (МГ) ОБСЕ в качестве основного модератора, что, по его словам, также не совсем вяжется с сегодняшними реалиями.

Мы видим, какие противоречивые отношения между Россией и западными странами. Как можно в условиях этих непреодолимых противоречий говорить о результативности их модераторства в Минской группе ОБСЕ и создания условий для работы над мирным договором? — сказал Велизаде.

По его словам, договор может не только создать благоприятную почву для двусторонних контактов между странами Южного Кавказа, но и усилить новую схему региональной безопасности.

Баланс сил, интересов может быть сформирован и сохранён на долгое время. Эта форма является самой оптимальной и будет способствовать созданию более прогнозируемого диалога в нашем регионе, — отметил эксперт.

Армения на распутье: оппозиция устрашает власть недовольством общества

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в беседе с армянскими журналистами напомнил , что Ереван и Баку ещё в конце 1991 года отказались от территориальных претензий друг к другу. Правовой основой для такого вывода стало « Соглашение о создании СНГ » от 8 декабря 1991 года, пятая статья которого говорит о признании и уважении территориальной целостности друг друга и неприкосновенности существующих границ в рамках содружества. Спустя две недели, 21 декабря, в Алма-Ате главы одиннадцати суверенных государств подписали Протокол к этому соглашению. Среди подписавших были и тогдашние руководители Азербайджана и Армении.

Таким образом, сделал вывод глава МИД Армении, «для нас проблема Нагорного Карабаха не вопрос территорий, а вопрос прав». В то же время Арарат Мирзоян считает, что предложенные азербайджанской стороной принципы «не полностью отражают всю повестку существующих проблем», тем самым дав понять, что Ереван уже готов в принципе обсуждать эту повестку.

«Заявление министра иностранных дел Армении говорит о некотором прогрессе в переговорном процессе, и армянское руководство взяло курс на мир любой ценой, чтобы сохранить свою власть», отметил в беседе с NEWS.ru политолог Айк Халатян.

Но надо понимать, что возможное соглашение между двумя странами, если в нём будет закреплён статус Карабаха в рамках Азербайджана, будет негативно воспринято существенной частью армянского общества. В случае смены власти в Армении, которая произойдёт рано или поздно, встанет вопрос, готов ли армянский народ следовать соглашениям, в основу которых лягут односторонние уступки армянской стороны? Насколько жизнеспособны соглашения, достигнутые не на компромиссной основе? Общество не согласится с договорённостями, в которых не будет отражено право народа Карабаха на самоопределение. Новые власти Армении рано или поздно поставят под вопрос такое соглашение, и общество тогда их поддержит, — убеждён эксперт.

На взгляд Айка Халатяна, нынешние власти Армении пытаются убедить общество, что мира надо достичь любой ценой ради социально-экономического развития страны, но на самом деле за этими устремлениями лежит лишь попытка нынешнего руководства сохранить свою власть. По словам эксперта, учитывая результат войны осени 2020 года и сделанные руководством Армении после неё уступки, понятен выбранный правительством курс. При этом, считает политолог, социально-экономического развития такими соглашениями достичь невозможно, как и долгосрочного мира. Халатян выразил мнение, что Азербайджан и Турция всё равно будут относиться к Армении как к противнику.

Стало известно, что Армения обратилась к Минской группе (МГ) ОБСЕ с просьбой организовать переговоры с Азербайджаном для подписания мирного соглашения. Сразу после окончания боевых действий в регионе в ноябре 2020 года Ереван пытается подключить эту группу к процессу урегулирования, надеясь на поддержку её французского сопредседателя и как минимум на понимание американского. Баку не видит в этом необходимости. Как заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в середине декабря 2021 года, «нагорнокарабахский конфликт уже остался в истории», да и Минская группа не сыграла в его разрешении никакой роли.

Ильхам Алиев vk.com/aliyevilham

Несмотря на то что усилия МГ ОБСЕ так ни к чему не привели, она остаётся приемлемой для Еревана, отметил руководитель аналитического центра «Восканапат» Грант Мелик-Шахназарян. Проблему он видит в том, что группа не занимается политическими вопросами урегулирования.

[Проблема] заключается в том, что после войны политическое урегулирование обходится без МГ ОБСЕ. Ключевые функции взяла на себя Россия, оставив для МГ гуманитарные вопросы. Нынешние заявления Еревана о необходимости подключения группы к политическому урегулированию идут вразрез с целями и задачами Москвы. Хорошо, если эти призывы с ней согласованы, но если нет, то может начаться конфронтация с РФ, без поддержки которой идти на переговорный процесс Армении будет очень сложно. Грант Мелик-Шахназарян армянский политолог армянский политолог

По словам политолога, у Парижа нет серьёзных возможностей повлиять на ситуацию в регионе, несмотря на определённые надежды, которые возлагает на него Ереван. Роль сдерживающего фактора по-прежнему принадлежит России, без консультаций с которой Армении нельзя принимать столь важные решения, убеждён армянский эксперт.

У наблюдателей сложилось впечатление, что обе стороны понимают важность восстановления дипломатических отношений для Карабаха в первую очередь. Регион получит развитие, превратившись из зоны затяжного противостояния в возрождённую территорию. Обе страны осознают и важность стабильности Южнокавказского региона в сложной мировой кризисной ситуации. России сейчас важно не допустить вмешательства внешних сил на Южный Кавказ. А это задача выполнима для Москвы только при сохранения дружественных отношений и их постоянного укрепления с Азербайджаном и Арменией.