Баку и Ереван обсуждают проект о работе комиссий по делимитации границы

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Азербайджанский пограничник

Азербайджан и Армения согласовывают проект Положения о совместной деятельности Госкомиссии по делимитации госграницы, сообщает служба заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева. Отмечается, что стороны обменялись проектами и обсудили их, в ближайшее время ожидается завершение процесса согласования, передает АЗЕРТАДЖ.

Комиссии [Азербайджана и Армении ]проводят работу по согласованию проекта Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы. <...> По состоянию на 1 июля 2024 года комиссии в рабочем порядке обменялись проектами Положения и провели ряд обсуждений. Переговоры продолжаются в конструктивном русле. Планируется в скором времени завершить процесс согласования, — говорится в сообщении.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее заявил, что мирный договор между Баку и Ереваном важен с точки зрения стабильности на Южном Кавказе. Дипломат также обсудил с албанским коллегой Игли Хасани развитие отношений между Албанией и Арменией.

До этого глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов сказал, что сохраняющиеся в Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану являются главным препятствием в мирном процессе между Ереваном и Баку. При этом он признал, что стороны достигли значительного прогресса по тексту соглашения. Он добавил, что Баку как инициатор мирной повестки настроен на продолжение усилий по установлению безопасности и спокойствия на Южном Кавказе.