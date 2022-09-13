Баку и Ереван договорились о прекращении огня

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Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах с 09:00 по местному времени (08:00 мск), сообщило информагентство Trend со ссылкой на собственные источники. Согласно его информации, армянская сторона нарушила эту договоренность, однако с 09:15 (08:15 мск) режим прекращения огня все же был установлен.

После широкомасштабной провокации Вооружённых сил Армении на госгранице и ответных мер со стороны Азербайджана был достигнут в 09:00 режим прекращения огня, — сообщило издание.

Ранее в Министерстве обороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Со стороны Азербайджана есть потери среди личного состава, повреждена военная инфраструктура.

Армянская сторона, в свою очередь, обвиняет ВС Азербайджана в том, что их военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. Кроме того, пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила о погибших и раненых. Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по двум статьям УК из-за обстрелов на границе. Расследование инцидента будет проводиться на основании статей об агрессии и военных преступлениях.