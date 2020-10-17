Баку готов в одностороннем порядке передать Армении тела погибших

https://static.news.ru/photo/28354d3e-1141-11eb-8519-fa163e074e61_660.jpg Фото: ICRCRu/facebook.com

Власти Азербайджана объявили, что готовы передать тела погибших армянских военнослужащих в одностороннем порядке при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

На встречах, проведённых Госкомиссией с азербайджанским представительством МККК, сообщено о том, что в соответствии с духом объявленного между Азербайджаном и Арменией временного гуманитарного перемирия Азербайджан готов в одностороннем порядке передать Армении часть находящихся на азербайджанской стороне тел армянских военнослужащих в заранее согласованном коридоре на государственной границе двух стран в направлении Товузского района при посредничестве МККК, — приводит ТАСС заявление Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных.

Отмечается, что в Баку попросили МККК донести вышеуказанную информацию до Еревана.

Накануне NEWS.ru сообщил, что Ереван и Баку договорились о гуманитарном перемирии в зоне нагорнокарабахского конфликта. Оно вступило в силу с 00:00 18 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.