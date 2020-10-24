Баку: 65 мирных граждан погибло в Карабахе с начала конфликта

Генеральная прокуратура Азербайджана привела обновлённую статистику потерь среди гражданского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, за время проведения боёв погибло 65 мирных жителей.
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Помимо этого, нанесён ущерб жилым строениям — 2174 частным домам и 90 многоэтажным зданиям. Повреждены и приведены в негодность 398 гражданских объектов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он заявил, что турецкая сторона продолжит оказывать Азербайджану поддержку в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа «два государства — один народ».
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.