Баку: 65 мирных граждан погибло в Карабахе с начала конфликта

https://static.news.ru/photo/9b85b75e-1602-11eb-ae79-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральная прокуратура Азербайджана привела обновлённую статистику потерь среди гражданского населения в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По данным ведомства, за время проведения боёв погибло 65 мирных жителей.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры, также получили ранения 297 гражданских лиц. Стоит отметить, что накануне, 23 октября, речь шла о 298 раненых.

Помимо этого, нанесён ущерб жилым строениям — 2174 частным домам и 90 многоэтажным зданиям. Повреждены и приведены в негодность 398 гражданских объектов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонные переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Он заявил, что турецкая сторона продолжит оказывать Азербайджану поддержку в борьбе за освобождение оккупированных территорий, исходя из принципа «два государства — один народ».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.