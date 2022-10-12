Байрамов: запуск Зангезурского коридора повысит значение Южного Кавказа Глава МИД Азербайджана Байрамов: с запуском Зангезурского коридора значение Южного Кавказа возрастет

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что с запуском Зангезурского коридора значение Южного Кавказа возрастет. Дипломат добавил, что завершение конфликта между Ереваном и Баку создает новые возможности для достижения долгосрочного мира и стабильности в регионе путем восстановления экономических и коммуникационных связей, передает «Интерфакс-Азербайджан».

После открытия Зангезурского коридора, который послужит увеличению транзитных возможностей региона и укреплению инвестиционного климата в целом, значение региона возрастет, — сказал Байрамов.

Министр также обратил внимание на важность проведения консультаций на различных уровнях между заинтересованными сторонами в рамках СНГ, подчеркнул, в частности, важность сотрудничества в гуманитарной сфере.

Запуск Зангезурского коридора будет выгодным для всех стран, вдоль которых он проходит, заявил ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на саммите ШОС в Самарканде. По его словам, открытие коридора еще больше увеличит транспортные возможности стран региона. Азербайджанский лидер отметил, что сейчас страна проводит строительство автомобильных дорог протяженностью несколько тысяч километров и сотен километров железных дорог в Карабахе и Восточном Зангезуре.