Байрамов: в Карабахе в ходе АТО не поврежден ни один гражданский объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

В ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе не был поврежден ни один гражданский объект, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит Apa.az, азербайджанская армия уничтожала только военные цели.

Поскольку призывы Азербайджана не дали результат, он был вынужден провести антитеррористические мероприятия, и мир увидел, что азербайджанская армия нейтрализовала сепаратистов, не нанося ударов по гражданским объектам, — сказал министр.

Джейхун Байрамов добавил, что за последние три года все шаги в направлении мира были предприняты азербайджанской стороной.

Ранее азербайджанский Минздрав раскрыл данные о потерях среди военнослужащих Азербайджана по время антитеррористических мероприятий в Карабахе 19–20 сентября. Отмечается, что погибли 192 военнослужащих, 511 были ранены. Из числа погибших 180 человек являются военнослужащими Минобороны, 12 человек — это военнослужащие МВД и 1 — гражданское лицо.

По данным ведомства, личности 11 человек будут установлены судебно-медицинской экспертизой после проведения судебно-генетических экспертиз.

До этого президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика полностью восстановила свой суверенитет, а незаконные армянские формирования сдались менее чем за 24 часа.