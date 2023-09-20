Байрамов отверг возможность переговоров с Арменией на полях ГА ООН

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Джейхун Байрамов

Делегация Азербайджана не планирует проводить переговоры с Арменией на полях недели высокого уровня сессии Генассамблеи ООН, заявил глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это пока не предусмотрено.

Это не предусмотрено на данный момент, — пояснил Байрамов в ответ на соответствующий вопрос.

При этом министр подтвердил свое участие в заседании Совбеза ООН по Карабаху, который состоится в четверг.

Азербайджан объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. Их целью заявлено восстановление конституционного строя, пресечение провокаций и вывод армянских воинских формирований со своей территории. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что будут наносить удары исключительно по военным объектом противника.

При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, 20 сентября удалось договориться о полном прекращении боевых действий с 13:00.

Операция, по данным азербайджанского Минобороны, приостанавливается при условии, если расположенные в Карабахе армянские военные сложат оружие, разоружатся, оставят позиции, посты и покинут территорию страны, а незаконные формирования будут расформированы. Параллельно с этим противник должен сдать все вооружение и технику.