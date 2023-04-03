Байрамов обвинил Армению в злоупотреблении работой миссии ЕС в стране Байрамов: работа миссии ЕС в Армении привела к росту числа провокаций с армянской стороны

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Джейхун Байрамов

Увеличение числа провокаций, совершаемых Арменией в последнее время, совпало с деятельностью в Армении миссии ЕС, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со специальным представителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», Армения, уклоняясь от своих обязательств, постоянно совершает военно-политические провокации и наносит ущерб мирному процессу.

Увеличение числа провокаций, совершаемых Арменией в последнее время, совпало с деятельностью в Армении миссии ЕС <...> Недопустимо злоупотребление упомянутой миссией в качестве предлога для подрыва процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, — подчеркнул Байрамов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Брюсселе не заинтересованы в налаживании доверия и сближении позиций между Арменией и Азербайджаном и лишь разжигают противоречия между сторонами. Она подчеркнула, что безальтернативной основой оздоровления отношений между Баку и Ереваном являются документы, подписанные при российском посредничестве.

Помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев также заявил, что приезд миссии ЕС обеспечил безопасность Армении, после чего она продолжила подрывную деятельность в Карабахе. По его словам, в последнее время армянские военные обстреливали позиции ВС Азербайджана и провоцировали их на ответные действия. Гаджиев подчеркнул, что Ереван пытается сформировать ложное мнение у европейской делегации по поводу ситуации в регионе и тем самым искусственно обостряет обстановку.