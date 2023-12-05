Байрамов назвал первоочередную задачу каспийского переговорного процесса Байрамов: на Каспийском море необходимо установить прямые исходные линии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первоочередной задачей каспийского переговорного процесса является согласование проекта договора об установлении прямых исходных линий на Каспийском море в соответствии с поручениями лидеров прикаспийских государств, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на СМИД прикаспийских стран в Москве. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», окончательное согласование этой методики послужит консенсусом по другим соглашениям.

Считаем чрезвычайно важным приложить дополнительные усилия, проявить максимально конструктивный подход и по возможности увеличить частоту встреч для сближения позиций сторон и нахождения необходимого компромисса на основе существующих норм международного морского права и общепризнанной международной практики, — сказал он.

При этом Байрамов подчеркнул, что Азербайджан позитивно оценивает динамику работы по усовершенствованию правовой базы по Каспию. Он призвал стороны продолжать обсуждать проекты по безопасности, научным исследованиям, развитию морского транспорта и разработке мер доверия, поиска и спасения в акватории.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи с Байрамовым на полях Совета министров иностранных дел прикаспийских государств подтвердил необходимость наращивания усилий по нормализации отношений между Баку и Ереваном. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонних связей.