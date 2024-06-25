Байрамов назвал главное препятствие в мирных переговорах Баку и Еревана Байрамов: Армения претендует на территориальную целостность Азербайджана

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Джейхун Байрамов

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял спецпредставителя главы МИД РФ Игоря Ховаева и обсудил с ним перспективы мирного процесса между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. В ходе встречи он отметил, что препятствием в переговорах являются претензии Еревана на территориальную целостность Азербайджана.

Байрамов раскрыл детали о процессе переговоров по проекту мирного соглашения между Баку и Ереваном. По его словам, в конституции Армении и других законодательных актах республики указаны территориальные претензии к Азербайджану.

Кроме того, на встрече обсуждались азербайджано-российские двусторонние отношения. Стороны также коснулись других региональных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что Баку и Ереван продолжают усилия по продвижению нормализации двусторонних отношений и мирной повестки. По словам азербайджанского лидера, на Южном Кавказе обеспечен мир.

До этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян отмечал, что Ереван готов заключить мирный договор с Баку в течение ближайшего месяца. По его словам, Армения направила Азербайджану свои предложения, но ответа не получила. По его словам, позиция азербайджанской стороны вызывает вопросы о реальности окончательной цели по установлению мира.