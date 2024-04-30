Байрамов: Баку является сторонником прямых переговоров с Арменией

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Джейхун Байрамов

Баку является сторонником прямых и двусторонних переговоров с Ереваном по нормализации отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. По его словам, которые приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства, последние договоренности, достигнутые между комиссиями по делимитации, свидетельствуют о том, что прямые переговоры являются наиболее эффективным и успешным вариантом достижения взаимоприемлемых результатов.

Двусторонние и прямые мирные переговоры, поддерживаемые Азербайджаном, рассчитаны на устойчивый мир и стабильность на Южном Кавказе, а также являются наиболее эффективной и успешной линией с точки зрения достижения взаимоприемлемых результатов, — говорится в сообщении.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением договоренность с Азербайджаном о демаркации госграницы.

26 апреля в пресс-службе правительства Армении заявили, что Армения и Азербайджан завершили более трети делимитационных работ на границе у Тавушской области. Стороны установили 28 пограничных столбов, работа экспертных групп двух стран продолжается.