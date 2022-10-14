Глава Министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что в ходе четырехсторонней встречи Азербайджан-Армения-Франция-Евросоюз, прошедшей 6 октября в Праге, Баку и Ереван договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга, сообщается на сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства. Указанный пункт станет основой мирного договора, сообщил Байрамов во время трехсторонних переговоров, которые прошли в Астане между главой МИД России Сергеем Лавровым, руководителем МИД Армении Араратом Мирзояном и азербайджанский дипломатом.