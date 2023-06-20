Байрамов: Армения создает трудности в открытии коммуникаций в регионе Глава МИД Азербайджана Байрамов: Ереван тормозит открытие коммуникаций в регионе

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Азербайджан является активным инициатором в реализации ряда региональных проектов, таких как железная дорога Баку — Тбилиси — Карс и Транскавказский оптоволоконный кабель, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на конференции Caspian Connection Conference в Великобритании, сообщат издание Report. При этом, по словам министра, Армения создает трудности в открытии коммуникаций в регионе.

Байрамов сообщил, что в целом транзит через Азербайджан в течение 2022 года увеличился на 75%, и выразил уверенность в том, что открытие всех коммуникаций внесет еще больший вклад в устойчивый мир и стабильность в регионе.

Отметив важность Зангезурского коридора, Байрамов подчеркнул, что данная инициатива может еще больше укрепить связи в рамках Среднего коридора. Кроме того, Байрамов заявил, что на основе взаимного признания и уважения суверенитета друг друга, территориальной целостности и нерушимости границ, открылись перспективы для процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Ранее МИД Азербайджана заявил об отсутствии договоренностей между Баку и Ереваном о делимитации границы на основе конкретной карты 1975 года. В Баку назвали неприемлемыми высказывания секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, который попытался «ввести в заблуждение как международную общественность, так и армянское общество», в стремлении Еревана «уйти от взятых на себя обязательств», говорится в сообщении на сайте азербайджанского дипведомства.