Бабарико объявил о создании в Белоруссии новой политической партии «Вместе»

https://static.news.ru/photo/1c34ea3a-ebc6-11ea-a3a7-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бабарико Фото: Фото: vdbabariko/facebook.com

Белорусский банкир Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова объявили о создании новой политической партии «Вместе».

Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организованной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников, — отметил Бабарико в своём обращении, которое было опубликовано на его YouTube-канале.

По его словам, у партии будут источники финансирования. У неё будет «системный взгляд», что позволит объединить всех вокруг этой политической силы.

Создание такого движения абсолютно необходимо, — подчеркнул общественный деятель.

Он пообещал провести конституционную реформу, а также работу по совершенствованию жизни простых белорусов.

Бизнесмен более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Как писал NEWS.ru, Колесникова прокомментировала слова президента России Владимира Путина о создании резерва силовиков для помощи РБ. По её словам, также российский глава заявил, что белорусскому президенту Александру Лукашенко следует слушать свой народ.