Азербайджанского военного ранили на границе с Арменией

Военнослужащий Азербайджана получил ранение в результате обстрела с армянской стороны на границе двух государств. Об этом сообщили в Министерстве обороны республики.

Пострадавшему оказали первую медицинская помощь. Позднее военного госпитализировали в больницу. По армянским позициям открыли ответный огонь. Сейчас ситуация на границе стабильна.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев приедет в Россию с рабочим визитом во вторник, 20 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в ходе визита не планируется принимать какие-либо документы.