Азербайджанский военный погиб при взрыве в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/f4f041b0-6715-11eb-a178-96000091f725_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Министерство обороны Азербайджана сообщило о гибели одного военного при взрыве, прогремевшем в Нагорном Карабахе. Ещё двое были ранены.

Днём 4 февраля на территории Агдамского района произошёл взрыв. В результате происшествия погиб солдат Зейналов Губад Ислам-оглы. Двое других военнослужащих армии Азербайджана, Бабаев Немат Новруз-оглы и Маликмамедов Балагардаш Мубариз-оглы получили телесные повреждения различной степени, — говорится в сообщении ведомства.

Подробности происшествия неизвестны, причины взрыва также не названы. Сейчас раненым ничего не угрожает, они находятся под наблюдением врачей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее полковник ВС Азербайджана Самидли Бабек Метлеб-оглу подорвался на мине в селе Мадагиз в Карабахе. Взрыв произошёл, когда в районе работала группа по обмену телами погибших. Ранение получил офицер российского контингента миротворческих сил.

28 ноября в Физулинском районе Азербайджана на территориях, которые перешли под контроль Баку по итогам нагорнокарабахского конфликта, автомобиль марки Toyota подорвался на противопехотной мине. Погибли четыре человека, все они были гражданами Азербайджана.

Как писал NEWS.ru, для контроля над соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе запустят дроны. Об этом заявили в Минобороны РФ.