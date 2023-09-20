Азербайджанские военные захватили армянские трофеи в Карабахе МО Азербайджана: в Карабахе захвачены минометы и грузовики с боеприпасами

Азербайджанские военные захватили в качестве трофеев в Карабахе минометы и грузовики с боеприпасами ВС Армении, передает корреспондент NEWS.ru с брифинга Минобороны Азербайджана. Представитель оборонного ведомства Анар Эйвазов отметил, что были захвачены четыре миномета, а также шесть грузовиков марки «Урал» с боеприпасами.

Эйвазов также обвинил Ереван в попытках привлечь мирных жителей к боевым действиям, насильно вооружив их.

До этого МО Азербайджана опубликовало кадры уничтожения армянской военной части в карабахском селе Тепекенд. По словам представителя военного ведомства страны, в этой военной части неоднократно фиксировалась незаконная деятельность.

Ранее в ведомстве опровергли информацию об обстреле азербайджанской армией колонны российского миротворческого контингента в Карабахе. Эти сообщения министерство назвало ложными. Также там заявили, что информация из армянских соцсетей об обстреле города Ханкенди Вооруженными силами Азербайджана оперативно-тактическими ракетными комплексами «Полонез» и LORA является дезинформацией. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не отражают действительность.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. Как подчеркнули в ведомстве, командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра проинформированы о проведении операции.